Hizbullah'ın 4 yetkilisine ABD'den yaptırım

Hizbullah'ın ekipleri üzerindeki yaptırımlarını arttıran ABD Hazine Bakanlığı, 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığının, Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiği, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldığı bildirildi.

"ÖZEL TANIMLI TERÖRİST LİSTESİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin yaptırım listesini güncellediği, Hüseyin el-Halil, İbrahim Emin El Seyyid, Naim Kasım, Muhammed Yezbak’ın Hizbullah Finansal Yaptırımları Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Tanımlı Terörist Listesi'nde" yer alan Hasan Nasrallah'ın ise ayrıca "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesine" de alındığı bilgisine yer verildi.

Bu adımla Nasrallah'a yönelik yaptırımlar genişletilmiş oldu

Kaynak: AA