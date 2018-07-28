Hırsızlar soygundan sonra uyuyakaldı!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde eve giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte bir otobüste uyuya kaldı. Uyuyakalan hırsızlar yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Dal (19) ile Y.G., (16) alkolaldıktan sonra penceresi açık olan tek katlı eve girip, içeride bulunan cep telefonu, altın bileklik, kolye, küpe ve sigara çaldı.

OTOBÜSÜN İÇİNDE UYUYAKALDILAR



Daha sonra alkolün etkisiyle uykuları gelen Yasin Dal ve Y.G., sokakta bulunan otobüsün kapısını açarak içeri girdi. Şüpheliler, çaldıkları malzemeler ile otobüste uyuya kaldı. Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden ev sahibi polisi aradı.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. 2 şüphelinin soygundan sonra, pencereden çıktığını tespit eden polisler, civarda araştırma yaptı. Sokak başında bulunan otobüsün kapısının yarı açık olduğunu fark eden polis, içeride ise iki kişinin uyuduğunu çalınan malzemelerin ise otobüsün koltuğunun üzerinde olduğunu gördü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Uyuyan Yasin Dal ve Y.G,'yi kaldıran ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yasin Dal sorgusunda, "Y.G., ile birlikte içki içtik, alkolünde etkisiyle penceresi açık olan evden hırsızlık yapmaya karar verdik. Soygundan sonra, uykumuz geldiği için yine sokak içerisinde bulunan kapıları açık otobüsün içerisine girip uyuduk, evden çaldığımız malzemeleri de yanımıza koyduk, bir süre sonra polisler gelerek bizi uyandırdı, pişmanım." dedi.

Yasin Dal işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük Y.G., ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA