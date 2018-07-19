Hırsızlar için geliştirdiği elektrikli sistem sonu oldu!

Evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, bugün denize gitmek için evinden çıktı. Fakat sistemi açık unutarak hayatını kaybetti.

Bodrum'da hırsızlığa karşı önlem olarak evine elektrik veren bir sistem kurduran E.E isimli otel işletmecisi, açık unuttuğu sistem nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

SİSTEMİ KAPATMAYI UNUTTU



Öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Ajanslar