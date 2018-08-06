Hiroşima'da atılan atom bombada kaç kişi öldü?

Japonya’ya ABD tarafından atılan atom bombasının üzerinden yıllar geçti. Her yıl 6 ağustos günü Hiroşima’da atom bombası yüzünden ölenler anılıyor. Peki, Hiroşima’da kaç kişi öldü?

Hiroşima’da atom bombası nedeniyle kaç kişinin öldüğü merak ediliyor. Hiroşima’da kaç kişi öldü? Hiroşima’ya atılan atom bombası binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Hiroşima’ya ABD tarafından 6 ağustos 1945 yılında atom bombası atıldı. Atom bombasının atıldığı anda, binlerce kişi katledildi. Atom bombası daha sonraki yıllarda da birçok etkilerini gösterdi. Hiroşima’ya atılan atom bombasında 140 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Hiroşima’ya atılan atom bombasının etkileri ne oldu?

büyük bir kentin ortasına düşen 1 megatonluk bir atom bombası hemen hemen bütün şehri yok edecektir.saatte 750 km/s hızla esen bir rüzgar, bombanın düştüğü yerden 3 km kadar uzaklıkta olan bütün binaları ve köprüleri yerle bir edecek, bu alandaki bütün canlı varlıkları öldürecektir. patlama merkezinden 3–5 km rüzgarın hızı 470 km/s olacaktır. bu alandaki bütün evler ve köprüler hasar görecektir, bu alandaki insanlar derileri kavrulup yanarak ölecektir. merkezden 5–7 km ötede rüzgarın hızı saatte 260 km olacak, elbiseler tutuşacak radyasyon seviyesi öldürücü düzeye çıkacaktır. merkezden 7–12 km uzakta rüzgarın hızı 50–55 km/s olacak; telefon telleri kopacak, insan vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşacak, insanlar patlamanın ve radyo aktif serpintinin etkisiyle kör olacaktır.

Ardından gelen 300.000 °C’lik ısı etkisi ise yaklaşık 3 km çapındaki her şeyin yanmasına yol açtı. Daha sonra ise patlamanın etkisiyle başlayan ve saatte 1800 km ile esen alev rüzgarı çevredeki her yükseltiyi dümdüz etti. Ama asıl kalıcı etkiyi patlamadan birkaç dakika sonra başlayan bir yagmur gerçekleştirdi. Yağmur ile tüm radyoaktif serpinti bölgeye inmiş oldu. Saniyelerle ölçülebilecek bir zaman dilimi içerisinde Hiroşimayi yok eden bu korkunç bombanın bilançosu yaklaşık 80.000 ölü ve 100.000 yaralı olarak belirlendi.

Kaynak: Ajanslar