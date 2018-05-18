Hırka-i Şerif nerede sergileniyor 2018 - Hangi saatlerde ziyaret edilebilecek?

Mübarek Ramazan ayında en çok aranan soruların başında Hırka-i Şerif nerede sergileniyor sorusu geldi. Hırka-i şerif hangi saatlerde ziyaret edilebilecek sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Hırka-i Şerif nerede sergileniyor sorusu da dikkat çekiyor. Veysel Karani'ye Hz. Muhammed'in (S.A.V) vasiyeti üzerine bırakılan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca Müslümanların görebilmesi için ziyarete açıldı. Önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif Ramazan Ayı boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde Müslümanlar tarafından ziyaret edilebilecek. Hırka-i Şerif hangi saatlerde edilebilecek sorusunun yanıtını Ajans Haber farkıyla haberimizin devamında bulabilirsiniz.

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE SERGİLENİYOR 2018

Önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılmıştı. Müslüman şimdilerde Hırka-i Şerif nerede sergileniyor sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.

DUALARIN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI

İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile vatandaşlar katıldı.

HIRKA-İ ŞERİF HANGİ SAATLERDE EDİLEBİLECEK?

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bu arada restorasyon çalışmaları kısmen tamamlanan caminin ibadete açılışının ileriki günlerde yapılması planlanıyor. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek.

Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

Kaynak: AjansHaber