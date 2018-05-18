Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık kalacak?

Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık kalacak sorusu Ramazan ayında merak edilen konular arasında yer alıyor.

Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayı gelince akıllara gelen ilk sorulardan birisi de Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık kalacak sorusu oldu. Müslümanlar Hz. Muhammed'in kutsal emanetlerinden olan Hırka-i Şerif'in ne kadar süreyle açık kalacağını merak ediyor. Hırka-i Şerif bugün düzenlenen törenle, dualar eşliğinde Müslümanların ziyaretine açıldı. Hırka-i Şerif her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da ilk cuma günü törenle ziyarete açıldı. Ziyaret törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver katıldı.

HIRKA-İ ŞERİF NE ZAMAN KADAR AÇIK KALACAK?

Önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyaret edilebilecek. Peki Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık kalacak? Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

HIRKA-İ ŞERİF TÖRENLE ZİYARETE AÇILDI

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

HIRKA-İ ŞERİF'E HALKIN İLGİSİ YOĞUN

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bu arada restorasyon çalışmaları kısmen tamamlanan caminin ibadete açılışının ileriki günlerde yapılması planlanıyor. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

HIRKA-İ ŞERİF'E NASIL GİDERİM?

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek

Kaynak: AjansHaber