Hint keneviri yetiştiricileri gözaltında

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından Alaca ilçesine bağlı Küre köyü Karainlik mevkiinde yapılan operasyonda, yasadışı Hint keneviri ekimi yaptıkları iddia edilen S.Ç. ve H.K. yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu traktörün arka yük kısmında Hint keneviri bitkilerini sulamak amacıyla kullandıkları boş pet şişeleri, gübre kalıntıları, çapa, kürek gibi bitki bakım malzemeleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin Küre köyünde kullandıkları ahırda yapılan aramada, fide yetiştirme kabı içerisinde yetiştirilen 804 kök, köydeki evlerinin bahçesinde dikili 36 kök ve Karainlik mevkiinde bulunan meşe ormanlarının arasına açtıkları tarlada dikili halde 741 kök olmak üzere toplam 1581 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.Jandarma tarafından kenevirlere el konuldu. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar