Hindistan'daki ilk mağazasını açan IKEA'da skandal:Yemekten tırtıl çıktı

Kısa bir süre önce Hindistan'daki ilk mağazasını açan IKEA'da, müşterilerden birinin yemeğinin içerisinden tırtıl çıkması eleştirilere konu oldu. Şirketin Hindistan temsilciliğinden yapılan açıklamada ise yaşanan olaydan ötürü özür dilendi.

Geçen ay Hindistan piyasasına girerek ülkedeki ilk mağazasını açan İsveçli mobilya perakendecisi IKEA'da yemek skandalı yaşandı.

Ikea'nın Hyderabat kentindeki mağazasında yer alan bin kişilik restoranında yemek yiyen Abeed Mohammad isimli bir müşteri, yemeğinin içinde tırtıl buldu ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

'KATI KURALLARA SAHİBİZ'

Şirketin Hindistan temsilciliğinden yapılan açıklamada ise müşteriden 'yaşadığı talihsizlikten ötürü' özür dilendi ve "Olanları değerlendirmek ve derhal düzeltici önlemler almak için şu anda konuyu araştırdığımız konusunda müşterimizi ve ve diğer herkesi temin ederiz. IKEA'da, gıda güvenliği ve kalitesi söz konusu olduğunda, müşteri sağlığı ve güvenliği konusunda olduğu gibi en katı kurallara sahibiz" ifadeleri kullanıldı.



Yetkililerin ise cumartesi günü örnek topladıktan sonra IKEA'ya ve şirketin gıda tedarik ettiği iddia edilen firmaya konuyla ilgili bildirim gönderdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre şirkete 'yemeklerde plastik kap kullanmak' ve 'atık ayrımı yapmamaktan' ötürü de 11.500 rupi (162 dolar) ceza kesildi.

Geçen ay hizmete açılan Ikea'nın Hindistan mağazası, 2025 yılına kadar faaliyet göstererek Hindistan'ın 1.25 milyar nüfuslu güçlü orta sınıfına hitap etmeyi planlıyor.

Kaynak: Ajanslar