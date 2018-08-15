Hindistan'da sırtında soya filizi büyümüş canlı sıçan bulundu

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde bu ay başında tarlasına giden Datar Singh adlı çiftçi şok edici bir olayla karşılaştı. Çiftçi tarlada sırtında soya filizi büyümüş canlı bir sıçan buldu.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletine bağlı Ratlam'da 7 Ağustos'ta görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Dailymail'in haberine göre, Datar Singh adlı çiftçi daha önce tarlasına ektiği soya fasulyelerini kontrol etmek için tarlasına gittiğinde sırtında soya filizi büyümüş canlı haldeki bir sıçanla karşılaştı.

SIRTINDAKİ AÇIK YARAYA DÜŞEN TOHUM BÜYÜMÜŞ OLABİLİR



Hayvanın oldukça acı çektii belirtilirken çiftçi Singh'in kemrigeni evine götürüp soya filizini hayvanın sırtından çıkardığı açıklandı.

Singh soya tohumunun sıçanın sırtındaki açık yaraya düşmüş ve orada büyümeyi sürdürmüş olabileceğini söyledi.

Yakınlarındaki Barnagar'daki bir kolejde biyoloji departmanının başındaki Profesör A. Sıddıki de "Bu bir mucize. Bitkinin sıçanın boynuna yakın yerde büyümüş olmasına rağmen herhangi bir beyin hasaroı olmamış" dedi.

Kaynak: Ajanslar