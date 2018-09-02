Hindistan'da akılalmaz vahşet!

Hindistan'ın Kalküta kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında, çöp poşetlerinde 14 bebek cesedi ve cenin bulundu.

Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee, bebeklerin ayrı ayrı sarılarak iki çöp poşetine konulduğunu söyledi. Chatterjee, "Bebeklerin cesetlerinin bir kimyasala batırıldığını tespit ettik. Bölgedeki diğer boş arazilerde ve derelerde başka ceset olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

OTOPSİ YAPILACAK

Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi de, bölgede bir kürtaj şekesinin faaliyet gösteriyor olabileceğini ancak ellerinde hiçbir ipucu olmadığını belirtti.

Cesetlere otopsi yapılacağı ve polisin bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyeceği belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar