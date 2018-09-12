Hindistan'da 5 kişinin ölümünden sorumlu kaplan için 'vurun' emri

Hindistan Anayasa Mahkemesi, 5 kişinin ölümünden sorumlu kaplan kaplanın öldürülmeyip kurtarılması için yapılan başvuruyu reddetti.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Yavatmal bölgesinde, 5 kişinin ölümünden sorumlu tutulan kaplanın öldürülmemesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, orman bekçilerinin kaplanı yakalamayı başaramaması halinde kaplanın vurularak öldürülmesine onay verildiği belirtildi.

‘KAPLANI YAKALAMAYI BAŞARAMAZSAK, ÖLDÜRECEĞİZ'

BBC'ye açıklamalarda bulunan orman yetkilisi Pradip Rahurkar, ilk önce T1 olarak bilinen kaplanın uyuşturulması ve yakalanmasını deneyeceklerini aktardı. Rahurkar, en son Hindistan'ın Maharashtra eyaleti yakınlarındaki Yavatmal bölgesinde görülen kaplanı yakalama çalışmalarının başarısız olması halinde ise daha fazla can kaybı yaşanmaması adına kaplanın vuracağını belirtti.

Yetkililer, ayrıca, T1 olarak bilinen kaplanın yavruları ile aynı bölgede dolaştığı sırada tespit edilen diğer bir erkek kaplanı da yakalamaya çalışacaklarını dile getirdiler. T2 olarak adlandırılan erkek kaplanın kayda geçen herhangi bir ölüm vakasına karışmadığı biliniyor.



Öte yandan davayı mahkemeye götüren dilekçeyi veren iki vahşi yaşamı koruma gönüllüsü, orman departmanının hayvanı canlı tutmak için gerekli uzmanlığa sahip olmadığını ve bu yakalama girişiminin nihayetinde kaplanın vurularak öldürülmesi ile son bulacağını iddia ettiler. Vahşi yaşamı koruma gönüllülerinden Ajay Dubey, BBC'ye yaptığı açıklamada kaplanın masum olduğunu vurgularken, "T1 ve ailesini kurtarmak için her şeyi yapıyoruz çünkü onlar masum ve ekosistemimiz için hayati önem taşıyorlar" ifadelerine yer verdi.

GEÇEN YIL DÖRT KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU KAPLAN MAHKEME KARARI İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçen yıl yaşanan benzeri olayda, Maharashtra'daki Bölge Mahkemesi, aktivistlerin, kaplanın uyuşturulması ve başka bir yere taşınması konusunda ısrarlarına kulak asmayarak dört kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen bir başka kaplanın öldürülme emrini onaylamıştı.

‘HİNDİSTAN DÜNYA ÜZERİNDE YAŞAYAN KAPLAN POPÜLASYONUNUN YÜZDE 60'INA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Hindistan, dünya üzerinde yaşayan kaplan popülasyonunun yüzde 60'ına ev sahipliği yapmakta. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, 2014'de yapılan sayımda 2011 yılında sayıları 1.706 olan kaplan popülasyonunun yüzde 30'luk bir artış göstererek 2.226'ya yükseldiği belirtildi. Yetkililer, Hindistan'da ormanların yok edilerek yapılaşmaya açılması nedeniyle, kaplanların ve köylülerin sık sık karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Kaynak: Ajanslar