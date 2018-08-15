Hindistan uzaya sefer yapan 4. ülke oldu

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, ilk insanlı uzay seferi için 2022 yılını hedef gösterdi.

Hindistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarında konuşan Modi, ABD, Rusya ve Çin'in ardından uzaya insanlı sefer yapan 4. ülke olmayı amaçladıklarını belirtti. Modi, Hindistan'ın bağısızlığının 75. yılının kutlanacağı 2022'ye kadar bu hedefe ulaşma sözü verdi.

Başbakan Modi, "2022'de Hindistan bağımsızlığının 75. yılını kutlayacağız. O günden önce erkek veya kadın, bu ülkeni bir evladı elinde üç renkli bayrağımızla uzaya çıkmış olacak." ifadesini kullandı.

Hint astronot Rakeş Şarma, 1984 yılında Sovyet yapımı bir roketle uzaya çıkarak, uzaya çıkan ilk Hintli olmuştu.

Hindistan, 1960'lardan bu yana aktif bir uzay programı yürütüyor. Ülke bugüne dek kendisi ve başka ülkeler için Dünya yörüngesine çok sayıda uydu yollamış, 2014 yılında da Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

Kaynak: Ajanslar