Hindistan ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 alma kararında

Hindistan'ın, ABD tarafına yaptırım tehditleri ve itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 Triumf füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmeyeceğini aktaracağı belirtildi.

Yeni Delhi merkezli NDTV sitesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde 6 Eylül'de ABD-Hindistan bakanları arasında yapılacak görüşmede Hindistan tarafının ABDtarafına S-400 satın almaktan vazgeçmeyeceğini ileteceği kaydedildi.

"ANLAŞMAYI DAHA DA İLERLETMEK İSTİYORUZ"



Üst düzey bir Hindistan kaynağı "Rusya ile S-400 anlaşmasını neredeyse tamamladık, daha da ilerlemek istiyoruz. ABD tarafına bu konudaki tavrımızı iletmeyi planlıyoruz"dedi.

Habere göre, Yeni Delhi, S-400'lerin bölgesel koşullar nedeniyle Hindistan'a gerekli olduğu gerekçesiyle Washington'ın yaptırımlarını engellemek istiyor.

Kaynak: ajanslar