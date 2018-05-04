Hıdırellez şenlikleri 2018 - Kakava Edirne Şenlikleri ne zaman yapılacak?

Doğanın uyanışı, Hızır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu gün olarak bilinene hıdırellez bayramı 5 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 6 Mayıs ikindi ezanında sona erecek. Biz de haberimizde tüm detayları sizlerle buluşturduk.

Doğanın uyanışı, Hızır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu gün olarak bilinene hıdırellez bayramı 5 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 6 Mayıs ikindi ezanında sona erecek.

KAKAVA ŞENLİĞİ NEDİR?

Kakava şenliği en anlaşılır tanımıyla Hıdırellez kutlamalarının Roman kültüründeki yansıması olarak açıklanabilir. Baharın gelişinin kutlandığı Kakava Şenlikleri'nin kökeni Mısır ve Ön Asya'dan gelmektedir. Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır. Ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün gerçekleştirilen eğlencelerdir. Kırklarelinde bu festivaller Şeytan Deresi'nden geçilerek yapılır. Kakava Şenliği günümüzde Edirne Valisi ve Belediye Başkanı tarafından desteklenen uluslararası bir festival oldu.

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı simgeleyen Hıdırellez'in Romanlar arasındaki ismi Kakava. Neredeyse bir yıl boyunca Kakava kutlamalarına hazırlanan Romanlar için mayıs ayı daha da heyecanlı geçiyor. Kakava'nın yaklaştığı her gün katlanan heyecanla hazırlıklara son şekli veriliyor. Şenlik boyunca Romanlar tarafından Tunca Nehri suyuyla el ve yüz yıkayıp sıhhatli olunacağına inanılması, nehir kenarındaki ağaçlardan muratların kabul olması için yeşil dal koparılması ve Baba Fingo'nun şafak vakti Tunca'dan çıkacağının beklenmesi gibi ritüeller yerine getiriliyor.

2018 KAKAVA ŞENLİĞİ PROGRAMI

Romanların, doğanın uyanışını bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutladığı Kakava Şenlikleri bu yıl 5 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de geleneksel at yarışlarıyla başlanacak. Roman gençleri, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yük atlarıyla hünerlerini sergileyecek. Aynı gün saat 17.30'da kutlamalar tarihi Sarayiçi'nde devam edecek.

Efsaneye göre nehirden çıkacağı beklenen Baba Fingo söylencesiyle günden güne büyüyen Kakava şenlikleri sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek. Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak. Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 6 Mayıs Pazar günü de Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

Pek çok turizm şirketinin günübirlik paketleri içerisine aldığı "Kakava" turu sayesinde özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale gibi illerden binlerce turistin geldiği Sarayiçi'ndeki kutlamalar, Kakava ateşinin yanmasına saatler kala başlayacak. Roman grupların müzikleri eşliğinde eğlencelerin başladığı Sarayiçi'nde protokol üyelerinin karşılanması sonrası üst üste dizilen odunların ateşlenmesiyle devam edecek kutlamalarda katılımcılara Kakava pilavı ikram edilecek.

Efsaneye göre nehirden çıkacağı beklenen Baba Fingo söylencesiyle günden güne büyüyen Kakava şenlikleri sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek. Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak. Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 6 Mayıs Pazar günü de Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

KAKAVA VE HIDIRELLEZ FARKI

Kakava’nın Hıdrellez’in Roman kültürüyle beslenerek küçük nüanslarla farklılaşan bir kutlamadır. Her ikisinde de uygulanan adet ve ritüeller birbiriyle pek çok benzerlik göstermektedir. Kakava geleneği XVI. yy. ile birlikte Trakya’da görülmeye başlanır. Bu dönemle birlikte Osmanlı’nın geri hizmetlerinde Romanların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Romanların kendi içinden temsilen seçtikleri Çeribaşı’nın hizmetlerinin karşılığı olarak senede bir gün vergi toplaması için Hıdrellez günü seçilmiştir. Bu toplananlar ile Romanlar Osmanlı’ya gösterdikleri yararlılıkları sebebiyle ödüllendiriliyor, bunun yansıması olarak da bir kutlama gerçekleştiriyorlardı. Bunun adına ise bir arada yemek olup yemek içmek, fakir ve muhtaçların senede bir gün olsun layıkıyla doyurulması amacından yola çıkarak Kakava-Tencere Bayramı deniliyordu.

Bazı sözlü anlatımlarda ise bu sözcüğün Romanlar’ın neşe dolu yaşayışlarına binaen “Kahkaha-Eğlence-Cümbüş Bayramı” anlamını karşılamak için kullanıldığı ifade edilmektedir. Günümüzde ise daha ziyade Edirne’de rastladığımız üzere; çeribaşı beraberindeki davul-zurna heyetiyle sokakları dolaşıp herkesi bu coşku dolu Kakava kutlamasına davet etmektedir. Günümüzde Edirne ve Kırklareli’nde, diğer Hıdrellez kutlamalarıyla bir arada anılan Kakava kutlamaları, Kırklareli’nin kent festivaline de adını vermiştir. “Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali…”

HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ

HIDIRELLEZ NEREDE KUTLANIR?

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Anadolu Yakası’nda Hıdırellez Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi parklarda yapacağı şenlikle ‘Bahara Merhaba’ diyor. Sahrayıcedit Mahallesinde yer alan yaklaşık 8 bin metrekarelik Koru Parkı'nda düzenlenecek müzik dinletisinin ardından akşam saatlerinde de Kalamış Parkı'nda Hıdırellez Şenliği gerçekleşecek. Kadıköy Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin stand açacağı Hıdırellez Şenliği saat 17.00'de başlayacak.

En renkli şenlik Edirne'de

Edirne’de gerçekleşecek Hıdırellez-Kakava şenlikleri, 5 Mayıs’ta dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Dev ateş, üzerinden atlanabilecek şekilde devrilecek ve insanlar ateşin üzerinden atlayacaklar. Dilek ağacına dileklerin bağlanıp sonrasında nehre atılma merasimi ise 6 Mayıs’ta.

Eshab-I Kehf Hıdırellez etkinlikleri cuma günü başlıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilecek olan Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinlikleri 4 Mayıs'ta başlıyor. tarsus Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik, bu yıl 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 24'üncüsü düzenlenecek olan etkinlik, 4 Mayıs günü saat 16.30'da Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. İkinci gün saat 10.00'da Eshab-ı Kehf'ten başlayıp Cumhuriyet Meydanında son bulacak olan bisiklet yarışının ardından saat 11.00'da Hz. Daniyal Meydanı'ndan başlayacak olan Akdeniz Mehteran takımının yürüyüşü, Yarenlik Alanı'nda vereceği konserle sürecek. Aynı gün Şehit İshak Mahallesi Faruk Sodan Spor Tesislerinde saat 11:00'de Karakucak Güreşleri yapılacak.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ

Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.

Hıdırellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkananların gençleşip güzelleşeceğine inanılır.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arasında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir. Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun, genç kızımız da iyi bir evlilik yapsın.

Güneş doğmadan gelinlik giyip Tunca Nehri’nin kıyısına gelen genç kızların kısmetlerinin açılacağına inanılıyor. Roman genç kızlar bir adım daha öteye gidip bolluk ve sağlık dileyerek gelinlikleriyle suya giriyorlar.

Söğüt ağaçlarından koparılan dallar evlere asılıyor.

Kaynak: Ajanshaber