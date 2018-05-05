Hıdırellezde ne yapılır? (2018) – Hızır günü dileği ve okunacak duası

Hıdırellezde ne yapılır? hızır günü dileği nasıl ve saat kaçta tutulur? 5 Mayıs Hıdrellezde okunacak dua ve hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? sorularının cevabını ajanshaber.com da.

Hıdırellezde ne yapılır? sorusu 5 Mayıs baharın başlangıçı olarak kabul edilen bugün cevabı en çok öğrenilmek istene soruların başında geliyor. Baharın müjdecisi olan mayıs ayına girdiğimiz bu günlerde halk arasında gelenek halinde gelen hızır günü kutlamaları ve dileği 6 - 7 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor. Peki, Hıdırellez nedir? Sıcak günlerin habercisi olarak bilinen Hıdırellez aynı zamanda baharında habercisidir. 5 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan birisi olarak bilinen Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılmaktadır. Hızır günü nedir? Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu söylenmektedir. Hıdırellez ile ilgili olarak birçok rivayetler mevcuttur. Bunlardan birisi bu günün gecesinde dilenen dileklerin gerçek olduğu, dua kapılarının açıldığı özel günlerden birisi olduğudur. Bugüne adını veren Hızır Aleyhüsselamın yaşam suyu olan (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaştığı ve özellikle de bahar ayında aramızda dolanarak, bolluk ve sağlık dağıttığına inanılır. 2018 Hıdırellez ne zaman başlıyor? 5 Mayıs perşembe günü kutlanacak olan Hıdırellezde neler yapılır? Hıdırellez duası var mıdır? Nasıl dilek tutulur? Sorusunun cevabı ve ayrıntılar ajanshaber.com da.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN

Sıcak günlerin habercisi olarak tabir edilen Hıdırellez ya da Hıdrellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olarak tanımlanmaktadır. Hakkında çok sayıda rivayetlerin olduğu bu özel gündür. Hızır Günü dileklerin gerçek olduğu, dua kapılarının açıldığı özel günlerden olarak tanımlanır. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas Aleshüsselam’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Bu yıl 5 Mayıs perşembe günü kutlanacak olan Hızır ve Hıdırellez’in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi (Miladi takvimi) ne göre 5 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan günü hızır günü olarak kutlanır. 2018'de 5 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan hıdırellez aynı zamanda kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

HIDIRELLEZİN KÖKENİ NEREDEN GELİYOR?

Bunlardan bazıları Hıdırellez’in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu şeklindedir. Hıdırellez Gününü ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu görülmektedir. Hıdırellez gününe konu ola Hızır Alehüsselam’ın; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaştığı ve özellikle de baharda insanların arasında dolanarak, bolluk ve sağlık dağıttığına inanılır. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal durumu ifade eder. Bu ad aynı zamanda baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler.

Türkiye'de Hızır’a atfedilen özelliklerin bazıları:

Kalbi temiz, Kalbi temiz, Allah'a inanan insanlara yardım eder.

Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.

Dertlilere derman, hastalara şifa verir.

Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.

İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.

Uğur ve kısmet sembolüdür.

Mucize ve keramet sahibidir.

Yaşam 04 Mayıs 2018 22:14 Hıdırellez şenlikleri 2018 - Kakava Edirne Şenlikleri ne zaman yapılacak?Doğanın uyanışı, Hızır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu gün olarak bilinene hıdırellez bayramı 5 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 6 Mayıs ikindi ezanında sona erecek. Biz de haberimizde tüm detayları sizlerle buluşturduk.

HIDIRELLEZ FARKLI DİNLERDE DE FARKLI ANLAMDA KUTLANIYOR

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.

HIDIRELEZİN KUR'AN'DA Kİ YERİ VE ÖNEMİ

Hıdırellez, Bakınız: Kur'an (Kehf Suresi: 60-82) Kur'an'da Kehf suresi'nde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. [6] Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. [7] [8] Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir.

HZ. MUSA VE HZ. HIZIR - DİNİ HİKAYELER

HIDIRELLEZ NEREDE KUTLANIR?

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme âdeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

HIDRELLEZ DİLEKLERİ

Hıdırellez dillekleri ve törenleri ile ilgili olarak birçok rivayetler mevcuttur en çok bilinen ve uygulananları Baht açma törenleri, sadaka verme, oruç tutma, kurban kesme ve adaklar adanır. Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

HIDIRELLEZ GELENEĞİ NASIL UYGULANIR

Baht açma: Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir. Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.

2.Yoğurt mayalama Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki vakitte doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır. Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır. Gelecek yıl tekrar değiştirilir.

Yaşam 04 Mayıs 2018 21:00 Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellezde neler yapılır (2018)Hıdırellez nasıl kutlanır sorusunun yanıtı internet kullanıcıları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Hıdırellezde neler yapılır? Detaylar Ajanshaber.com'da.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR?

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri günde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILMAZ?

5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.

Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz.

Bazı bölgelerde Hıdırıllez günü çamaşır yıkanması, ev temizlenmesi ve iş yapılması da uygun bulunmaz.

HIDIRELLEZ GECESİ BEREKET İÇİN NELER YAPILIR?

Hıdrellez gecesi Hızır'ın bereket vermesi için yiyecek kaplarının, erzak torbalarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılıyor.

HIDIRELLEZ GECESİ EV, ARABA İSTEYENLER NELER YAPAR?

Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanıyorlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asıyorlar.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BİTER?

5 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer. Hızır uğrasın! dileği bolluk gelmesi anlamında kullanılır.

HIDIRELLEZ DİLEĞİNİ ASARKEN OKUNACAK DUA

İşte dilek dilerken ve Gül ağacına astıktan sonra edeceğiniz Dua…

Bismillahirahmanirahim

bin bir adım bir adım

allah bir adım adım

kerim kerem allah

başımda bir duman var

yardım eyle ya allah

la ilaha illallah muhammeden resullullah

yetiş imdadıma hızır ile

allah birsin sen kulla mişersin

biz gibi kulların yardımcısı sensin

hızır deryada erdim murada amin

HIDRELLEZ GÜNÜNDE BEREKET İÇİN OKUNACAK DUA.

"ALLAHÜMME RABBÜHÜ YA HALKALHALAS MUHAMMEDİN RESULULLAH YETİŞ İMDADIMA YA HIZIR YA İLYAS "

BU DUA 40 DEFA OKUNUYOR.5 MAYIS GÜNÜ 39 DEFA OKUNUYOR.6 MAYIS SABAHIDA 40.OKUNUP DUASI YAPILIYOR...

Hızır (AS)' ın Duası

Yine bir gün Hızır Aleyhisselam göğe bakıp tefekküre dalıp gitmişti Yaptığı uzlet ve ibadetler neticesi ve Rabbinin yardımı ile keşfi açılmıştı Diğer insanların görmediği şeyleri görüyordu Birinci kat gökte bir anda yedi kat gök açıldı ve bir yazı gördüHızır Aleyhisselam'ın gördüğü bu yazı onu çok etkilemişti Arşı alada gördüğü yazı Fatihayı şerifdi

"Yarabbi bu nasıl bir süredir ki etrafı pırıp pınl bir aydınlık, bunu okudukça hem imanım artıyor hem de şevkim"

Bu yedi ayet olan duayı her okuyuşunda sanki başka bir aleme geçiyor başka başka manalar öğreniyordu İlk okuyuşunda kelami manayı anladı İkinci okuyuşunda mecazi manayı anladı Üçüncü de edebi manayı anladı Dördüncü de tefsiri manayı anladı Fakat diğer manalara lafızlar kelimeler ifade etmekten acizdi şaşırıp kalmıştı

"Ya Rabbi bana bu süreyi indir bununla amel edeyim dua edeyim" dedi

Ancak Hızır Aleyhisselam'a şöyle ilham oldu ki "bu süre Alemlere rahmet olarak gönderilecek olan Hz Muhammed ve ona inanlara ahir zamanda inzal olacaktır Bunu isteme bu sana verilmeyecektir" Hızır Aleyhisselam, bu duruma çok üzüldüGünlerce, aylarca yıllarca ağladı yemedi içmedi halvet eyledi, yalvardı yakardı Rabbisine sonra yine ilham oldu ki "eğer dua ederse, Muhammed'ın ümmetinden olabilirsin" Hazreti Hızır Aleyhisselam da çok büyük dua ile dua etti, ismi azam ile dua etti Rivayet edildiğine göre yaptığı dua şu idi

(BİSMİLLAH! MAŞAALLAH

LA KUVVETE İLLA BİLLAH,

MAŞAALLAH KÜLLİ NİYME

TİN MİNALLAH MAŞAALLAH

ELHAYRÜ KÜLLİHİ BİYEDİL

LAHİ MAŞAALLAH LA YUS

RİFÜSUUE İLLALLAH)

Allah'ın ismiyle başlarım, Allah neyi dilerse o olur Kuvvet ve kudret ancak Allah'ındır Allah neyi dilerse o olur Her nimet Allah'tandır Allah neyi dilerse o olur Hayrın tamamı Allah'ın kendi kudretindendir Allah neyi dilerse o olur Fenalıkları insanlardan defeden ancak Allahü Teala'dır

Hızır Aleyhisselam yaptığı bu duanın neticesi ile kendisine Abı hayat suyunun yeri gösterildi ve bu sudan içince kıyamete kadar ömrü uzatılmış oldu Böylece Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ın ümmetinden olma şerefine nail oldu

HIDRELLEZLE İLGİLİ DİĞER İNANÇLAR

Hıdrellez’de tamamen inançtan kaynaklanan, yapılması uygun veya uygun olmayan davranışları belirtmek gerekir.

-Hıdrellez gece ibadetle geçirilir. Ertesi gün temiz giyimli olarak dolaşmak gerekir. Evde genel temizlik yapılır. Çeşitli yiyecekler hazırlanır. Hıdrellez günü için, yumurta kaynatılır. Ağzı açık bükme, katmer, börek, irmik helvası vb. gibi yemekler hazırlanır.

-Hıdrellez sahabı erken kalkmak uğurlu kabul edilir.

-Sabahleyin dua edilmesi, dilek ve temennilerde bulunulması, toplu olarak ailece yemek yenilmesi, Kuran kıraatı, sabah namazından önce kabir ziyareti yapılması gereken adetler olarak görülmektedir.

-Ellere ve ayaklara kına yakılır. ( kadınlar ) Akarsuya, dilekler bir kağıda yazılarak bırakılır. Mesela İzmir ve çevresinde dilek kağıtları Hıdrellez sabahı denize bırakılmaktadır. -

Nişanlı çiftler arasında karşılıklı hediyeler gönderilir. -

Hıdrellez günü evler ilaçlanmaz. Nasip süpürülür inancı ile bazı bölgeler de evler süpürülmez.

-Kuru baklagiller bir torba içinde bahçede ağaçlara asılır. Hıdır Baba’nın kamçısıyla bunlara dokunması ve bereket getirmesi dileği tutulur. Buna benzer biçimde ev, araba, çocuk ziynet eşyası resimleri de yapılarak bahçeye muhtelif yerlere asılır.

-Evde kalma tehlikesiyle karşı karşıya genç kızların başları üzerinde Hıdrellez günü yeni kullanılmamış kilit açılır.

-Hıdrellez günü, açların doyurulması, dargınların barıştırılması, üzüntülü olanların sevindirilmesine çalışılır.

-Hıdrellez’de içki içilmez, kumar oynanmaz.

-Yoğurt çalınır. Ancak maya kullanılmaz. Yoğurdun tutması halinde eve Hıdır’ın uğradığına inanılır. -

Hıdrellez günü kırlara gidildiğinde Hıdrellez azığını çalma adeti yaygındır.

-Evin pencere ve kapıları kapatılmaz.

Hıdrellez’de yapılmamasına çalışılan işleri ise şöyle sıralayabiliriz:

-Hıdrellez günü sabah erkenden kalkmayan kişinin işleri ters gider. Geç kalkmak kusur addedilir.

-Hıdrellez’de salıncakta sallanmayanın o yıl çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşabileceğine inanılır. Salıncakta sallanma bir bakıma ateş üzerinden atlama şeklinde o yıl içinsağlık ve sıhhat dileği geleneği ile aynıdır.

-Hastalıkların, dertlerin sallanma sırasında döküleceğine inanılır.

-Hıdrellez günü çamaşır yıkanmaz. Yünlü giyecekler güneşe çıkarılır.

-Hıdrellez günü un elenmez ve ekmek yapılmaz.

-Yeşil ot, dal veya çimen koparılmaz.

-Çiçek toplanmaz.

-Bağ ve bahçelerde çalışılmaz, tarlaya gidilmez.

-Hıdrellez günü akşama kadar un kabına veya hamur tahtasına el sürülmez.

-Eve kuru çalı-çırpı götürülmez.

HIDIRELLEZ GÜNÜ UYGULANAN BAZI İNANÇLAR

Hıdırellez günü bazı uygulanan bazı ilginç adetler de mevcut:

-Evlenme çağındaki kızlara özellikle bulaşık yıkattırılmıyor.

-Hiçbir bitkiye zarar verilmiyor .

-Bazı bölgelerdeyse Hıdırellez günü ev işi yapmak uygun görülmüyor.

-Kapı ve pencere kapatılmıyor.

-Sabah erkenden kalkmak zorunlu yoksa işleriniz o gün ters gidebilir.

-Bağ ve bahçelerde çalışılmaz ve tarlaya gidilmez.

-Un elenmez, ekmek yapılmaz.

-Yoğurt çalınırken maya kullanılmaz. Buna rağmen yoğurt eğer tutmuşsa o eve Hızır'ın geldiğine inanılır. Bunun anlamı o yılın bolluk ve bereketle geçeceğine delalet eder. Bu olay yoğun olarak Trabzon - Şalpazarı ilçesinde gerçekleşiyor.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ GÜL AĞACINA NE ZAMAN ASILIR?

5 mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır.(Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı kişiler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 5 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun, genç kızımız da iyi bir evlilik yapsın.

Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.

HIDIRELLEZ'DE GÜL AĞACINA BAĞLANAN DİLEKLER ERTESİ GÜN NE YAPILIR

Hıdırellez günü (5 Mayıs), doğa ve insan sevgisi çok önemlidir. Hıdırellez gününe erken evin kapılarının erken açıklaması ile başlanır. Ardından ilk iş olarak Hıdırellez akşamında (5 Mayıs akşamı) gül ağacına bağlanan dilekler alınır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

5 MAYIS HIDIRELLEZ KUTLAMALARI

Kaynak: Ajans Haber