Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellezde neler yapılır (2018)

Hıdırellez nasıl kutlanır sorusunun yanıtı internet kullanıcıları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Hıdırellezde neler yapılır? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Hıdırellez nasıl kutlanır sorusunun yanıtı internette birçok kişi tarafından aratıldı. Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yılda Hızır'ın İlyas peygamber kavuştuğu gün 5-6 Mayıs tarihinde kutlanacak. Günümüzde birçok toplumun kutladığı bu bayram Türk ve İslam toplumları arasında da belli ritüellerde kutlanıyor. Peki Hıdırellez'de neler yapılır? Hızır'ın kötülüklere ceza verdiği, iyilerin ödüllendirdiği ve mükafatlandırdığı İlyas peygamberle buluştuğu bugünde çeşitli kutlamalar yapılmaktadır. Bu kutlamalar arasında ateş yakıp üzerinde atlama, içine dilekler yazıp bu notları gül ağacına asılması ve şekillerin yapılması gibi etkinlikler yapılmaktadır. Hıdırellez ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez gelenek ve görenek açısında çoğu toplumda en bilinen ve yaygın olarak bir gündür. İnsanlar bu önemli günü yöresel etkinlikler çerçevesinde kutlayacak. Toplumlar nezdinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez gününde yapılan etkinlikler arasında ateş yakılıp üzerinden atlanması, şekiller çizilmesi ve gül ağacının dallarına, içerisinde dileklerin yazıldığı notlar asılması yer almaktadır.

BİRÇOK TOPLUM TARAFINDAN KUTLANIYOR

İnsanlar bu günlerde yapılan duaların kabul olacağına inanmaktadır. Genel olarak söylenebilir ki bu günler sadece tek bir topluma ait değildir. Peki kelime anlamı olarak Hıdırellez ne demek? Hıdırellez, kötülere ceza veren, inanış açılarına göre iyilerin mükafalandırıldığı, bolluğa kavuşturan Hızır'ın İlyas peygamberle buluştuğu bir gündür.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Hıdırellez Bayramı'nda bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi haline gelmek hayal edilerek dilek dilenir. Bu doğrultuda Hıdırellez'in başladığı gece olan 5 Mayıs tarihinde gül ağacının dallarına paralar asılır veya açık cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirilir. Örneğin; eskiden, kese içine para dikilip gül ağacının dibine döküldüğü bilinmektedir. Sonrasında gül ağacının dallarına asılan paralar yahut cüzdanlar 6 Mayıs tarihinde sabah erkenden toplanmaktadır. Bunların yanı sıra kötülüklere karşı korunmak amacıyla evdeki her kişi için yedi fasulye veya nohut ekilmektedir.

HIDIRELLEZ GÜNÜ'NDE EDİLMESİ GEREKEN DUA

Bismillahirrahmanirrahim…

Bin bir adım bir adım/Allah bir adım adım/Kerim kerem Allah/Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah/La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken:



"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS" duası okunur. 40 defa okunan bu duanın 39'u 5 Mayıs günü, kalan 1 dua ise 6 mayıs günü okunarak 40'a tamamlanıyor.

HIDIRELLEZ GÜNÜNDE KILINMASI GEREKEN NAMAZ NEDİR?

Hıdırellez günü İkindi namazından sabah namazı vaktine kadar Allah rızası için 2 rekatlık namaz kılıp tüm hacetlerinizin kabulü için duada bulunabilirsiniz. İşte, Hıdırellez namazından sonra okunması gereken dua…

"Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin.Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Amin

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Hıdrellez'de baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme ritüeli bulunmaktadır. Baharın ilk kuzusu yenildiği vakit sağlık, canlılık kazanılacağı, şifa bulunulacağı inancı hakimdir. Bu nedenle, Hızır Aleyhisselam’ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğin; bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır. Zaten “Hızır Hakkı” için kurban ve adakta bulunmak, Hızır geleneğinde yaygın bir şekilde görülmektedir. Öte yandan Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Bayramı’nda edilen duaların ve isteklerin gerçekleşmesi adına sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme gibi adetler bulunmaktadır.

Hızır’ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır.

