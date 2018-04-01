Son Dakika!
01 Nisan 2018 20:39 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2018 20:50

Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Türk Telekom'u tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik

Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Basketbol Ligi'nde bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Türk Telekom'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, 2018-2019 sezonunda mücadele edecekleri Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta mücadelesinde Selçuklu Belediyespor'u deplasmanda 90-80 yenen Türk Telekom, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Etiketler: basketbolhidayet türkoğlutürk telekomtebrik


0Yorum Yap