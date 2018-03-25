Herkes Onun Peşinde

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgileniyor. Garry Rodrigues'i satmayı planlayan Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği 23 yaşındaki Trezeguet için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Bruma'ya teklifler geldiği dönemde Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan Galatasaray benzer bir stratejiyle Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi transfer etmek istiyor. Rodrigues'e Premier Lig'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, teknik kadronun çok istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.

KASIMPAŞA OPSİYONU KULLANACAK

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir sezonluğuna kiraladığı ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ın da istekli olduğunu iddia ederken, Kasımpaşa yönetiminin Anderlecht'in bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanacağı gelen haberler arasında.

DENAYER VE SİNAN'A: HAZIR OLUN

G.saray'da Trabzonspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Serdar Aziz ve Feghouli kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Serdar ve Feghouli'nin durumunu dikkate alan teknik heyet, bu iki oyuncunun alternatifi olarak gördükleri Denayer ve Sinan Gümüş'e "Hazır olun" mesajını iletti.

Spor 25 Mart 2018 18:35 Fenerbahçeli Skrtel KorkuttuRoyal Cup maçında Slovakya Tayland'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Skrtel’in başına gelenler damga vurdu.

Kaynak: Ajanslar