Herkesin merak ettiği o soru cevaplandı: F.Bahçe finale kalırsa...

PFDK tarafından 3 maç seyircisiz oynama (kupa) cezasına çarptırılan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkması durumunda sarı-lacivertli taraftarlar final maçında tribündeki yerini alabilecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Talimatlar gereği Fenerbahçe PFDK tarafından verilen 3 maçlık men cezasını kupa maçlarında çekecek.



Verilen ceza ve talimatların ardından akıllara gelen bir soru var. Fenerbahçe finale kalırsa ve Akhisarspor ile Diyarbakır'da oynarsa Fenerbahçe taraftarı maçta olacak mı?

Fenerbahçe finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarla kupa finalinde tribündeki yerini alabilecek. Talimatlara göre disiplin ihlalleri sonucunda verilen seyircisiz oynama cezaları infazın finale denk gelmesi halinde uygulanamıyor ve bir sonraki ilk resmi (kupa) maçında uygulanıyor.

Kaynak: ajanslar