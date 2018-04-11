HER YIL 200 KİŞİ MADDE BAĞIMLILIĞINDAN HAYATINI KAYBEDİYOR

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanıyor.Madde bağımlılığına karşı uzun yıllardır mücadele veren Beşir Derneği, eğitim seminerlerinden açıkhava etkinliklerine, rehabilitasyon desteğinden sağlık taramasına kadar her alanda varlığını sürdürüyor.

Sekiz bakanlığın bir araya gelerek yayımladığı Uyuşturucuyla Mücadele Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de son on yılda 2 binin üzerinde insan madde bağımlılığından hayatını kaybetti.

Türkiye istatistik kurumunun yürüttüğü araştırmaya göre de Türkiye’de her beş kişiden biri obez. Beşir Derneği Dünya Sağlık Günü kapsamında insanların hayatını tehdit eden madde bağımlılığı ve obezite gibi sağlık problemlerine karşı yıllardır mücadele ediyor.

Özellikle madde bağımlılığına karşı harekete geçen Beşir Derneği rehabilitasyon merkezi, seminerler, sağlık taraması faaliyetleriyle yüzlerce kişinin hayatının değişmesine vesile oldu.

Yurtdışında ise acil yardım ihtiyacı olan mazlum coğrafyalarda insani yardım hizmetine devam eden dernek Arakan, Filistin, Somali, Suriye gibi birçok ülkede tıbbi malzeme ve gıda yardımlarında bulunuyor. Hastane, aşevi, su kuyusu, gençlere yönelik koruyucu hizmetler gibi projelere öncülük eden Beşir Derneği sağlık taramaları, kan bağışı, temiz su ve gıda yardımları ile daha sağlıklı bir nesil için çalışıyor.

Kaynak: AjansHaber