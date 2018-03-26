"Her Şeyi İsrail için Yaptım"

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşi, İsrail polisine 4000 numaralı yolsuzluk dosyasına ilişkin ifade verecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun, İsrail polisine 4000 numaralı yolsuzluk dosyasına ilişkin ifade vereceği belirtildi.

İsrail radyosunun haberine göre, Netanyahu ve eşi Sara ayrı ayrı olarak, "Bezeq medya şirketinin Netanyahu lehinde yayın yapması karşılığında, mali imtiyazlar elde ettiğine" ilişkin 4000 numaralı soruşturma çerçevesinde bugün İsrail polisine ifade verecek.

Netanyahu’nun başbakanlık konutuna polislerin geldiği belirtilen haberde, eşi Sara’nın polis merkezinde eş zamanlı olarak ifade vereceği aktarıldı.

Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın, yolsuzluk soruşturmasında başbakanın eski basın danışmanı ve polis adına tanıklık anlaşmasını imzalayan Nir Hefetz’in polise aktardığı bilgiler ışığında çapraz sorguya tutulacağı paylaşıldı.

Diğer şüpheliler de ifade verecek

Öte yandan, yerel basında dosya çerçevesinde Netanyahu ailesinin oğlu Yair’in ve dosyadaki diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade vereceği aktarıldı.

Polisin "başbakanın yolsuzluk yaptığına ilişkin yeterli delil bulunduğu" tavsiye kararının ardından Netanyahu hakkında iki yeni yolsuzluk dosyası daha açılmıştı.

İsrail polisi geçen ay, Netanyahu hakkında "lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle 4000 numaralı soruşturma dosyasında gözaltılara başlamıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Hefetz’in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak tanıklığı kabul ettiği haberleri, Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırmıştı.

Son soruşturma dosyasına göre, Netanyahu'nun basın danışmanı aracılığıyla, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği öne sürülmüştü.

Netanyahu’nun son iki dosya dışında hakkında başka "yolsuzluk ve usulsüzlük" suçlaması dosyaları bulunuyor. İsrail polisi geçen ay açıklamasında, 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

"Her şeyi İsrail için yaptım"

Netanyahu ise bugüne kadar tüm suçlamaları yalanlamış, "her şeyi İsrail için yaptığı" savunmasını yapmıştı.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise bir çok kez ifade vermişti.

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Kaynak: AA