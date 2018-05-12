Hemşireler günü nedir? - Hemşireler günü ne zaman kutlanır?

Hemşireler günü nedir ne zaman kutlanır? Bu hafta hemşireler günü nasıl kutlandı detaylar Ajans Haber'de.

Hemşireler günü nedir ve hangi tarihlerde kutlanır? İlk çağlardan bu yana yapılan en eski mesleklerden biri de şüphesiz ki Hemşirelik mesleğidir. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakında ilgili bir meslektir; ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar. Kırım Savaşı’nda Liyakat Nişanı’nı alan ilk kadın olan Florance Nightingale, Dünya’nın ilk hemşiresi olarak kabul edilir. O nedenle Hemşireler günü Nightingale’nın doğum günü olan 12 Mayıs'ta kutlanır. 12-18 Mayıs tarihleri hemşireler haftası olarak kabul edilir.Hemşireler günü birçok kuruluş ve dernek tarafından kutlandı. Hemşireler günü ne zaman kutlanır? Hemşireler günü nedir tüm yanıtları Ajans Haber'de.

HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL KUTLANIR

Hemşirelik Haftası ve 12 Mayıs Hemşirelik Günü dolayısıyla Türk Hemşireler Derneği Samsun Şubesi ve Ebe ve Hemşireler Derneği(EHEMDER) Samsun Şubesi Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenledi. Park Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören sırasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) sağlık Bilimleri Fakültesi, Türk Hemşireler Derneği Samsun Şubesi, EHEMDER Samsun Şubesi, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Gato Hastanesi, Atasam Hastanesi, Büyük Anadolu Hastanesi, Medicalpark Hastanesi, Medicana Hastanesi ve Liman Hastanesi’nin çelenkleri sunuldu. Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube Başkanı Rahşan Yılmaz, "Sağlık hizmetleri içerisinde rolü tartışmasız kabul edilen hemşirelik, mesleğe ait normları oluştururken bir araya gelmenin başlangıç, bir arada kalabilmenin ilerleme, gerçek başarının ise birlikte çalışabilmek olduğunu bilerek bu yolda yürüdü ve bu gün olduğu gibi insanlık var olmaya devam ettiği sürece de yolculuğuna devam edecektir" dedi. EHEMDER Samsun Şube Başkanı İlkay Mavili Yılmaz, "İnsan yaşamına hizmet eden bir mesleğin mensuplarıyız. Bütün dünyada hemşirelik mesleğine büyük önem verilmektedir. İnsan neslinin devam edebilmesi insanın sosyal bir varlık olarak kendinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için sağlıklı olması ön koşuldur. Bizler sağlıklı bir toplum oluşturmak için hizmet ediyoruz" diye konuştu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

HEMŞİRELER GÜNÜ AYDIN'DA KUTLANDI

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Dr. Hakan Karagözlü, “sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Onun vazgeçilmez elemanları da hemşirelerdir. Hastaların gözetimi bakımı ve tedavileri için çalışan sağlık personellerin başında gelen hemşireler. Sağlık ortamında yaşanan olumsuzluklardan, sağlıkta dönüşüm programının olumsuzluklarından belki de en fazla etkilenen meslek grubu hemşireler. 12 Mayıs Hemşireler Gününüz kutlu olsun. Hemşirelerin önemini, sağlık hizmetlerindeki yerini en iyi bilen meslek grubu biz, hekimleriz. Acaba onların sorunlarına yeterince sahip çıkıp destek verebiliyor muyuz? bugün herkes onların hakkında konuşacak; önemlerine değinecek, vazgeçilmez oldukları yönünde cümleler söyleyecek, onları kutlayacak. Bize bugün düşen her zamankinden daha fazla onları anlamaya çalışmak, sorunlarına sahip çıkıp çözüm aşamasında onlara destek vermek olmalıdır. Yılın 364 günü boyunca ‘onlar için’, onlarla beraber, daha iyi bir sağlık hizmeti, daha iyi bir ekip hizmeti, daha fazla özlük hakları, mobingsiz çalışma koşulları için ne yaptığımızı ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Yaptıklarımız varsa ne güzel. ‘Aynı amaç uğruna, zor şartlarda, omuz omuza’ çalıştığımız hemşirelerle bizi birbirimizden uzaklaştıran, sopası para olan, piyasalaştırılmış, ticarileştirilmiş sağlık hizmetlerinde yapamadıklarımız öyle çok ki. Bugün daha çok, daha samimi ve daha gönülden hemşireleri dinlemek, hak ettiğimiz özlük hakları, eşit, ücretsiz, herkesin ulaşabileceği bir sağlık hizmeti sunmak üzere birlikte yapacaklarımız için sözleşeceğimiz bir gün olmasını diliyoruz” dedi.

Kaynak: Ajans Haber