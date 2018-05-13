Hemşireler Günü Kutlama mesajları - Hemşireler haftası başladı! (12 Mayıs 2018)

12 Mayıs 2018 Hemşireler günü kutlama mesajlarını sizler için derledik. Hemşireler haftası ne zaman başlıyor detaylar Ajans Haber'de.

Hemşireler haftası Mayıs ayı içerisinde yer alıyor. En güzel Hemşireler günü kutlama mesajları haberi içeriğinde yer alacak. Kutsal görevi yerine getiren hemşireler için, bu hafta oldukça fazla önem arz ediyor. 12 Mayıs 2018 tarihinde hemşireler haftası başlar ve 18 Mayıs'a kadar devam eder. Hemşireler günü tüm illerde büyük bir coşkuyla kutlandı. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Bu meslek diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakında ilgili bir meslektir; ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar. Hemşirelik tüm dünya da bu tarihler arasında kutlanır. Birçok dernek ve kuruluş basın açıklaması yaptı ve hemşireler gününü kutladı. Hemşiler günü mesajları, Hemşireler günü sözleri ve 12 mayıs 2018 Hemşireler günü ile ilgili tüm detaylar Ajans Haber'de.

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

İl sağlık Müdürü Doktor Selçuk Büyüker, hemşireler haftası nedeni ile yazılı bir mesaj yayımladı.Hemşirelik mesleğinin insan sevgisi ile dolu kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Büyüker, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hemşirelik, insan sevgisiyle dolu, şefkat ve sabırla yapılan kutsal ve çok onurlu bir meslektir.İyileştirici hizmetlere ihtiyaç duyan ve insanlar arasında ayrım yapmadan görevini fedakarca yerine getiren hemşirelerimiz bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık hallerinde iyileştirilmesi adına hizmet veren en önemli öğelerden biridir.”Sağlık Müdürü Büyüker, emekli hemşireleri saygı ile andığını belirtirken hemşireler haftası nedeni ile çalışma şartlarında iyileşme ve görevlerinde başarı diledi.

Hemşireler Günün Kutlu Olsun Hemşirem On iki mayıs hemşireler günüdür Bu hayatta en kutsal görev budur Kanatsız meleklerin mutlu günüdür Hemşirelik gününü ben kutluyorum Doktorun sağ kolu hastanın gülü Unutma hemşirem serviste beni Candan seviyorum inan ben seni Hemşirem gününü ben kutluyorum Hiperaktif çocuk gibi koşturuyorsun Gülerek hastanı çoşturuyorsun Kanatsız meleksin sen bilmiyorsun Hemşirem gününü ben kutluyorum Ameliyat için ekip kurulur Kesici aletler senden sorulur Steril etmekten kolun yorulur Hemşirem gününü ben kutluyorum Yirmidört sıfırsekiz nöbete geldin Mutsuz bile olsan hastana güldün Hastalık çok zormuş sen bizde gördün Hemşirem gününü ben kutluyorum Doğu batı demez görev yaparsın Bilirim hastana neşe katarsın Şu gülen yüzünle sağlık satarsın Hemşirem gününü ben kutluyorum.



Gel Hemşire Daha doğarken yanımda olan, Bana "Aramıza hoşgeldin"diyen, Beni annemin kucağına veren, Sen değil miydin Hemşire Bak yine iğnesini yaptırmaya yaşlı teyze gelmiş, Amcanın pansumanı değişecekmiş, Ne güzel bir çocuk Dünya'ya gelmiş, Gitte bir bak hemşire. Ameliyathanede hasta yatıyor, Yakınları dışarıda umutla bekliyor, Bak onun kardeşi ağlıyor, Çık da bilgi ver hemşire. Dahiliye servisinde işler yoğunmuş, Hastalar ve yakınları beklemekten sıkılmış, Doktor Bey,vizit gezmekten yorulmuş, Kaşta yetiş hemşire. Çocuğun kanı değişmesi gerekiyor, Ateşi yükseliyor,tansiyonu düşüyor, Annesi telaşla seni arıyor, Acele et doktoru çağır hemşire. Hep bir ekip içinde çalışan, Doğruluk,şefkat ve adaletle yaklaşan, Hastalara hep güler yüzle davranan, Onlara kızma hemşire. Yine bir trafik kazası olmuş, 2 ölü,1'i ağır 3 yaralı varmış, Yaralılar kan kaybetmeye başlamış, Gel de yaraları sar hemşire.. Gel de sar hemşire...

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN HEMŞİRELER HAFTASI MESAJI

İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz bir mesajla “Hemşireler Haftası”nı kutladı. Dr. Yılmaz'ın mesajı şöyle:

“Hemşirelik mesleğinin tüm dünyada öncü ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, bugünü içeren 12-18 Mayıs ise "hemşirelik haftası" olarak kutlanmaktadır.

Bu özel gün, hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmakta, hemşirelik haftası boyunca ise hemşirelik mesleğinin toplum yararına gelişiminin önündeki engellere toplumun ve ilgililerin dikkati çekilmektedir. Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acısını dindirmektir. Bu vesileyle İnsan hayatının sağlıklı bir şekilde devamı ve iyi bir yaşam kalitesinin sağlanması için gayret gösteren sağlık görevlileri hemşireler, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez elemanlarıdır. Sağlık hizmetlerinin ülkemizde varmış olduğu kapasite ve kalitesinde hemşirelerimizin çok büyük bir payı bulunmaktadır. Bu mukaddes rolü üstlenerek sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Günü” nü tebrik eder sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”





Güncel 12 Mayıs 2018 15:08 Hemşireler günü nedir? - Hemşireler günü ne zaman kutlanır?Hemşireler günü nedir ne zaman kutlanır? Bu hafta hemşireler günü nasıl kutlandı detaylar Ajans Haber'de.

Kaynak: Ajans Haber