Helikopter kazasından acı haber!

Helikopter kazasında yaralanan Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti.

Helikopter kazasında yaralanan Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti.

HALİL ÜNVER KİMDİR?

1950 İstanbul doğumlu olan Ünver, yüksek öğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ünver, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar'ın Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.