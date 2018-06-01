''HDP'ye verilecek her oy Mehmetçik'e kurşundur''

Seçim anketlerine ilişkin bir soru üzerine HDP'yi eleştiren BBP lideri Destici, " HDP'ye verilecek her oy PKK'ya verilecek oydur. Bu da Mehmetçik'e kurşundur" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cuma namazını Keçiören Belediye Başkanı ile Kuyubaşı Camii'nde kıldı.

Destici, camii çıkışında vatandaşlarla kucaklaştı ve bölge esnafını ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Lideri gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"LİSTELERİ KANDİL'DEN YAPILIYOR"

Seçim anketlerine ilişkin bir soru üzerine HDP'yi eleştiren Destici, "Listeler Kandil'den yapılıyor. HDP'ye verilecek her oy PKK'ya ya verilecek oydur. Bu da Mehmetçik'e kurşundur" dedi.

Mustafa Destici şöyle konuştu: "Milletvekili seçimleri ile ilgili de yine cumhur ittifakının çoğunluğu alacağını düşünüyorum. Bu tabii HDP barajı aşmazsa, ki sınırda gözüküyor o zaman çok daha yüksek bir rakamla meclis çoğunluğunu ele geçirir. İnşallah aşmaz, çünkü onlar bir türlü Türkiye'nin partisi olmayı, milletin temsilcisi olmayı beceremediler.

Baktığımız zaman listeler Kandil'den yapılıyor, eşbaşkanları oradan atanıyor, cumhurbaşkanları oradan temsil ediliyor. Dolayısıyla PKK ile aralarına bir mesafe koyamadılar. Yani bakın geçmiş yıllarda PKK ile arasına mesafe koyacak ya da Türkiye partisi olacağız yalanına kanan pek çok insan, - belki de iyi niyetli insan - oraya gittiler ama baktılar ki orada PKK'nın etkisi hiç bitmiyor, tam tersine artıyor ve ayrıldılar. Pek çok insan bugün başka partilerden aday oldular ya da aday olmadılar.

Onun için HDP direkt PKK'nın partisidir. Onun için vatandaşlarımızın da oy verirken bunu göze almaları lazım. HDP'ye verilecek her oy PKK'ya verilecek oydur ve o da Mehmetçiğe kurşun olarak dönecektir. Ne kadar güçlenirse meşruiyetini artırırsa, sadece dışarıda değil sadece içeride değil Suriye'nin kuzeyinde de PKK'nın türevleri var. PYD'dir YPG'dir…

Görüyorsunuz kim destekliyor bunları ABD destekliyor, Siyonist İsrail destekliyor. Tabi yabancı güçler destekliyor onun için vatandaşlarımızın burada dikkatli olması lazım. Yani onların kardeşlik barış demokrasi gibi kendilerine kılıf yaptıkları maske yaptıkları o sözlere asla ve kata kanmaması lazım. Elinde silah olduğu sürece onlar da o silahlı örgütlerin sözcüsü olmaya devam ettiği sürece bize göre ha HDP'dir ha PKK'dır hiçbir farkı yoktur oy veren vebal de kalır bunu ben açıkça söylüyorum."

AF AÇIKLAMASI

Destici'ye MHP'nin gündeme getirdiği af talebi de soruldu. Büyük Birlik Partisi olarak teröristler ve tecavüzcüler için idam taleplerinin olduğunu vurgulayan Destici, "Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda kul hakkının olduğuna inanıyoruz. Kul affederse af olur, devlet kendine karşı işlediği suçları affedebilir" dedi.

"İDAM TALEBİMİZ İKİ SUÇ İÇİN"

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Büyük birlik Partisi olarak talebimiz idam. Yani dolayısıyla da biz özellikle iki suç için, ki bunlardan birincisi bizzat kurşunu sıkıp bombayı patlatarak ya da bunun emrini vererek Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, sivilimizi öldüren teröristler için yani bizzat eylem gerçekleştirenler ve bunun emrini verenler için.

İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı kadınlarımızı kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için biz idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bir de bizim ilkesel olarak şöyle bir bakışımız var bu af konusunda; Büyük birlik Partisi olarak başından beri böyle baktık. Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlar ile ilgili af yetkisinin biz o şahıslarda olduğuna inanıyoruz. Yani kul hakkı olduğuna inanıyoruz. Yani kul hakkı olan bir yerde ancak kulla helalleşilirse, ya da kul karşı taraf affederse ancak o zaman doğru olur diye düşünüyoruz.

Yoksa diyelim ki bir insanın başka bir insana karşı işlediği suçun cezasını devletin af etmesini ben şahsen doğru bulmam. Ama devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir mi? Affedebilir Buna bir şey demiyorum. Ama bizim ölçümüz burada bu. Yani biz genel bir af değil, dediğim gibi bizim bir ülkemiz var. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir devletin böyle bir yetkisi var ama vatandaşa zarar vermişse, vatandaşa zararı dokunmuşsa ya da bizzat eylem vatandaşa karşı gerçekleştirmişse dolayısıyla da onun af yetkisi bence o zarar görenin ya da mağdur olanındır. Ki burada Allahü Teâlâ bile ne diyor? 'Kul hakkıyla karşıma gelmeyin onu ben affedemem ancak kulumla helalleşin de benim karşıma gelin' diyor. Biz olaya böyle bakıyoruz."

Vatandaşlarla sohbet eden, hatıra fotoğrafı çektiren Destici, Taksi durağına girerek sorunları dinledi, alınan tedbirler sayesinde taksicilere yönelik şiddet olaylarında belirgin bir azalma olduğunu ifade etti. Taksicilerle yaptığı sohbette Destici, "Taksicilerimiz gerçekten bazı durumlarda tüm riskleri göze alarak bu işleri yapıyor. Özellikle gece geç saatte çalışanlar, sırf ailelerinin rızkını temin etmek için her türlü tehlikeyi göze alıyorlar. Onun için zor bir görev, Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

Destici ayrıca, seçim otobüsü ile Keçiören turu yaptı, evinin önünde komşularını selamladı.

Kaynak: Ajanslar