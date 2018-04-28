HDP'nin milletvekilinden skandal sözler: "Seçimlerde aklınıza Öcalan gelsin"
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Oy kullanırken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin skandal bir konuşma yaptı.
"AKLINIZA ÖCALAN GELSİN"
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan şu skandal ifadeleri kullandı:
“Sandık başına gittiğinizde elinizi yüreğinize koyun, oyunuzu attığınızda aklınıza Selahattin Demirtaş gelsin, aklınıza Figen Yüksekdağ gelsin, aklınıza bu ilin tutuklu belediye başkanı gelsin. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu attığınız zaman aklınıza tecrit altındak Abdullah Öcalan gelsin."
Kaynak: ajanslar