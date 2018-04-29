HDP'nin ilçe binasına operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul polisi, HDP İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek, bazı il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. HDP Güngören İlçe Başkanlığı’nda dün saat 16.00’da düzenlenen toplantının sosyal medya paylaşımlarında bazı fotoğraflar üzerine soruşturma başlatıldı.

Toplantıda bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin fotoğraflarının olduğu belirlenmesi üzerine nöbetçi savcılık bazı isimlerin tutuklanması talimatı verdi. Bunun üzerine harekete geçen Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekipleri HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek , 2 il yöneticisi, Güngören ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet’e götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar