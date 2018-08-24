HDP'li vekil Yunanistan'a kaçtı

Yurtdışına çıkış yasağı bulunan HDP Şırnak eski Milletvekili Leyla Birlik’in illegal yollardan Yunanistan’a kaçtığı ve Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltında tutulduğu belirlendi.

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre 25 ve 26. dönem HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik, 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yurtdışına çıkma yasağı konulmasına rağmen illegal yollardan Yunanistan’a kaçtı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Birlik, Yunanistan /Alexandrapolis’te (Dedeağaç) Polis Merkezi’nde gözaltında tutuluyor. Birlik’in, buradan Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği ve kendisine yardımcı olmaları maksadıyla Yunanistan ve Türkiye’deki HDP’li şahıslarla irtibat kurmaya çalıştığı, Yunanistan’a iltica talebinde bulunacağına yönelik istihbari bilgiler olduğu öğrenildi.

TERÖR PROPAGANDASINDAN BAŞKA BİR İŞ YAPMADI

Birlik’in, UYAP ve KİHBİ kayıtlarında herhangi bir aranması bulunmazken, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘4.01.2017 tarihli yurtdışı tahdit kaydı’ var. UYAP kayıtlarına göre Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle:

Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili yakalanarak gözaltına alındı. Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmaktan’ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne teslim edildi.

4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı.

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘Hakaret’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’tan yargılaması sürüyor.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı dava ise istinafta bulunuyor.

‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘Askeri yasak bölgelere girmek’ suçlarından da iki ayrı davada sanık.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.

Kaynak: Ajanslar