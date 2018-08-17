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17 Ağustos 2018 12:34 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 12:39

Tepki çekmemek için saldırıyı kınamışlardı: Şimdi terörist cenazesine katılmaya devam!

Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan anne ve bebeği için 'saldırıyı kınıyoruz' mesajı paylaşan iki yüzlü HDP'li vekiller terörist cenazelerine katılmaya devam ediyor.

Tepki çekmemek için saldırıyı kınamışlardı: Şimdi terörist cenazesine katılmaya devam!

Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu ‘Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu ‘Jindar kod adlı Pınar Yıldırım’ 14 Ağustos'ta Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda öldürülmüştü.

HDPKK'LI VEKİL TERÖRİST CENAZESİNDE

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 35-40 kişilik grupla birlikte turuncu Liste'deki etkisiz hale getirilen Jindar kod adlı Pınar Yıldırım'ın cenaze törenine katılmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Ancak Pülümür yolunu kapatan güvenlik güçleri geçişe izin vermedi. Güvenlik güçlerinin engeline takılan ve cenaze törenine katılamayan HDP milletvekili Dağ, Tunceli'den ayrılmak zorunda kaldı


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: HDPKKterörist cenazesi


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