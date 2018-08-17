Tepki çekmemek için saldırıyı kınamışlardı: Şimdi terörist cenazesine katılmaya devam!
Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan anne ve bebeği için 'saldırıyı kınıyoruz' mesajı paylaşan iki yüzlü HDP'li vekiller terörist cenazelerine katılmaya devam ediyor.
Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu ‘Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu ‘Jindar kod adlı Pınar Yıldırım’ 14 Ağustos'ta Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda öldürülmüştü.
HDPKK'LI VEKİL TERÖRİST CENAZESİNDE
HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 35-40 kişilik grupla birlikte turuncu Liste'deki etkisiz hale getirilen Jindar kod adlı Pınar Yıldırım'ın cenaze törenine katılmaya çalıştığı ortaya çıktı.
GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI
Ancak Pülümür yolunu kapatan güvenlik güçleri geçişe izin vermedi. Güvenlik güçlerinin engeline takılan ve cenaze törenine katılamayan HDP milletvekili Dağ, Tunceli'den ayrılmak zorunda kaldı
Kaynak: Ajanslar