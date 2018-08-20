HDPKK'lı vekil arefe günü terörist mezarını ziyarete gitti

Terörist cenazelerine katılarak hainliğini ortaya koyan HDP'li vekil Remziye Tosun 20 yıl önce öldürülen teröristin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Daha önce hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, terör propagandasına devam ediyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 1998 yılında yapılan terör operasyonunda öldürülen Agid Doğan kod adlı terörist Kenan Gezmez'in arefe günü mezarını ziyaret eden Tosun, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Güncel 17 Ağustos 2018 12:34 Tepki çekmemek için saldırıyı kınamışlardı: Şimdi terörist cenazesine katılmaya devam!Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan anne ve bebeği için 'saldırıyı kınıyoruz' mesajı paylaşan iki yüzlü HDP'li vekiller terörist cenazelerine katılmaya devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar