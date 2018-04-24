HDP'den adaylık açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu döviz lobisinden, baskısından kurtulacağız. Altına geçeceğiz" dediğini anımsatarak, "Bu altını düğünlerde oğluna takılan çeyrek altın sanıyor. O senin dediğin altınlarda dövizle alınıyor. TL ile mi alacaksın İngiltere'de senin paranla sakız alamazsın. O altınlar orada duruyor, takas işlemleri orada yapılıyor" ifadesini kullandı.

Emek alanında baskının hiç olmadığı kadar yoğun olduğu bir dönemin yaşandığını öne süren Temelli, "12 Eylül rejimini aratacak koşullara ulaşmış bulunuyoruz. OHAL koşullarının en büyük mağduru emekçiler ve işçilerdir. OHAL koşulları boyunca işçiler kuralsız çalışmanın en ciddi boyutlara ulaştığı dönemi yaşadı" dedi.

Temelli, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yaklaşık bir milyon insanı etkileyeceğini, bunların içinde çok geniş bir kesimin yer aldığını ve ilk olarak etkilenecek olanın fabrikalarda çalışan işçiler olduğunu belirtti. Kamudan ihraç edilenlere değinen ve kendisinin de KHK ile ihraç edildiğini belirten Temelli, "15 Temmuz darbe kalkışması bahane edilerek tüm muhalif kesimler kamudan uzaklaştırılıp ihraç ediliyor. İhraç edilmeyenler de emekliliğe zorlanıyor" görüşünü savundu.

Bazı üniversitelerin bölündüğünü aktaran Temelli, "İstanbul Üniversitesinin arazileri bu iktidarın gözünde rant arazisidir. İşte bu arazilere göz koyduğu için bu üniversitemizi parçalayarak o arazilerden rant elde etmek peşindedir" ifadesini kullandı.

''TÜRKİYE BİR YÖNETİM KRİZİ YAŞIYOR"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın dün Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasını eleştiren Temelli, "Bu, tarihteki son Kürt AKP vekilleri dönemidir. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak, kıymetini bilsin. Sizin, Kürt illerindeki tabelalarınızı bile artık kargo şirketleri asacak. Çünkü orada size oy verecek kimse de kalmayacak" dedi.

Türkiye'nin 24 Haziran'da seçimlere gireceğine değinen Temelli, seçimleri, "panik ve yangından mal kaçırayım seçimleri" olarak nitelendirdi. Temelli, "24 Haziran'da bu iş evet bitecek. Bu, çöktürme planlarınız, Kerkük, Afrin, OHAL, KHK'leriniz, zulmünüz 24 Haziran'da son bulacak. Bizler, bu işe 24 Haziran'da son vereceğiz. Bugün Türkiye bir yönetim krizi yaşıyor" görüşüne yer verdi.

"KENDİ ADAYIMIZLA GİRECEĞİZ"

Seçim güvenliği konusunun ihmal edilmemesini isteyen Temelli, şunları kaydetti:

"Mahallelerde, seçim güvenliği meclisleri oluşturalım. Bu meclisler, sandıklara sahip çıksın. Gece gündüz çalışacağız. 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız. Kendi adayımızla gireceğiz. Emek, demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Emek, demokrasi güçlerinin ortaklaştığı Türkiye'nin adayıyla gireceğiz. Türkiye partisi olduğumuz için Türkiye adayıyla gireceğiz. Güçlü adayla gireceğiz çünkü, bizim programımız güçlü."

Öte yandan grup toplantısına katılan bazı işçilerin, iş elbiseleri ve baret takarak toplantıyı izlemesi dikkati çekti. Toplantıya katılan bazı HDP milletvekilleri de baret taktı. Grup toplantısına katılanlar sık sık "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atıldı.

Kaynak: Ajanslar