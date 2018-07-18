HDP, terörist cenazesine katılan vekillerini savundu

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekilleri hakkında başlatılan operasyona tepki göstererek; ''Biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz'' açıklamasında bulundu.

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, Eren Bülbül'ü şehit eden terör örgütü PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılan HDPmilletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları'nın da katıldığı açıklamada konuşan İl Başkanı Şerif Camcı, şöyle konuştu:

''SİYASAL MÜCADELELERİNİ YÜRÜTÜYORLAR''

"Bu halk, kendi taleplerinin onurlu mücadelesini yürütüyor. Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engelleyemediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı yaratmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar.''

''BİZ GURUR DUYUYORUZ''

''HDP Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir ve biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz."

Güncel 17 Temmuz 2018 10:02 Terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekillerine soruşturma açıldıHDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'a Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar