Hazımsızlık nedir? Hazımsızlık tedavisi? Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Dünyanın en güzel şeyi yemek yemektir. Ancak fazla abartıldığında hazımsızlık gibi problemlere yol açar.Paki hazımsızlık nasıl geçer? Haberimizde...

Hazımsızlık birçok kişinin başının belasıdır. Özellike yemek yemeyi seven insanlarda çok görülen bir rahatsızlıktır. Bu konuda doktora başvurularak geçmesi mümkün olsa da evde yapılarak ya da dikkat edilerek halledilmesi mümkündür.

Hazımsızlık nedir?

Tıpta “dispepsi” denilen bu rahatsızlık, karnın üst bölgesinde ağrı, erken doyma, şişkinlik, bulantı hissi gibi yakınmalarla tarif edilebilir. Araştırmalar gösteriyor ki toplumun dörtte biri bu dertten muzdarip.

Hazımsızlık karın ağrısına, şişkinliğe, kusmaya, ishale ve halsizliğe yol açabilecek bir sindirim problemidir. Hazımsızlık, genellikle ağır ve yağlı gıdaları çok miktarda tüketmekten kaynaklanır ancak alkol tüketimi ya da sindirim yolunda hava birikmesi gibi nedenlerden de kaynaklanabilir.İyi haber, doğal malzemeleri ve basit tedavileri kullanarak hazımsızlık ve şişkinlikle savaşabilirsiniz.

Hazımsızlık neden olur?

Hazımsızlık sorunun ortaya çıkmasında cinsiyet ya da yaş bir risk faktörü oluşturmuyor. Yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzı, hazımsızlığın tek sebebi değil. Bazı durumlarda sindirim sistemindeki ciddi problemler de hazımsızlığa neden olabiliyor. Gastroözofageal reflü ve mide fıtığı nedeniyle mide sıvısının ve gazın yukarı kaçması, irrtabl barsak sendromuna (IBS) bağlı olarak bağırsak içindeki besinlerin hareketi hazımsızlık yaratabiliyor. Bununla birlikte, duodenum (oniki parmak bağırsağı) veya mide ülseri, laktoz intoleransına bağlı süt ve süt ürünlerinin sindirilememesi, un ve unlu mamullerin sindirilemediği çölyak hastalığı, safra kesesi ağrısı ya da iltihabı, depresyon, anksiyete ve mide kanseri hazımsızlık yaratan hastalıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle ayırıcı tanının çok iyi yapılması gerekiyor.

Hazımsızlık tedavisi, hazımsızlığa ne iyi gelir?

Tarçın

Tarçın da hazımsızlık belirtileri, şişkinlik ve karın krampları gibi sindirim sorunlarını hafifletmek için kullanılabilir. ½ çay kaşığı toz tarçın, bir fincan kaynar suya eklenerek çay şeklinde tüketilebilir.

Karbonat

Hazımsızlığa en sık sebep olan, mide asitlerinin dengesizleşmesidir. Karbonat bu asit dengesini düzenleyici bir etki sağlar. Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı karbonat katıp karıştırın ve için. Midenizin rahatladığını göreceksiniz. Not: karbonatın uzun süre tüketilmesi önerilmez. Ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlarında karbonattan uzak durmaları gerekmektedir çünkü karbonatta bir tür tuz çeşididir.

Bitkisel Çaylar

Yatıştırıcı etkileri ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklerinden dolayı bitki çayları da hazımsızlık şikâyetlerinde başvurulacak doğal tedavi yöntemlerindendir. Sıcak suda 10 dakika demlediğiniz papatya çayı veya nane çayını içebilirsiniz. İsteğe bağlı içine limon sıkıp balda ilave edebilirsiniz. Yemeklerin arasında günde 2-3 bardak içmelisiniz.

Zencefil

Zencefil eski çağlardan günümüze kadar gelen mide sorunlarında akla ilk gelen çözümlerden birisidir. Günde bir ya da iki bardak zencefil çayı midenin fonksiyonlarını düzenlemekte mide de görülen yanma ve gerginlik hissini azalttığı bilinmektedir. Ancak aşırı derece de tüketilmemek kaydı ile zencefili çay olarak hazırlamak sureti ile tüketilebilir.

Papatya Çayı

Mide kaslarını gevşetme özelliğine sahip olmasının yanı sıra bağırsakları da yumuşatmaktadır. Kuru papatyaları kaynar suyun içerisinde bir tutam atılmasının ardından 3-5 dakika süre ile demlenmeye bırakılır. Demlenen papatya çayı ılık olarak yemeklerden yaklaşık yarım saat önce ya da sonra tüketilir. Günde iki ya da en fazla üç bardak papatya çayının tüketilmesi önerilmektedir.



Rezene Çayı: Hazımsızlık sorunlarının giderilmesinde en etkili ve en çok tercih edilen yöntem ise rezene çayıdır. Rezene mide ve bağırsak şikâyetlerinin giderilmesinde etkili bir bitkidir. Rezene çay olarak hazırlanarak tüketilir. Demlenerek hazırlanan rezene çayının günde iki ya da en fazla üç fincan tüketilmesi önerilmektedir.

Su

Tüm bu bitki çaylarının yanı sıra bol su tüketimi mide ve bağırsak fonksiyonlarını düzenleyici etkiye sahiptir. Her derde deva olarak adlandırılan suyun günde en az iki litre olarak tüketilmesi önerilmektedir. Bitki çayları ve diğer sıvı gıdalar suyun yerine geçmemektedir. Her ne kadar bitki çayı olsa da kişilerin metabolizmaları farklı çalışmakta ve farklı tepkiler verebilmektedir. Bu nedenle hazırlanan bitki çaylarının tüketiminde aşırıya kaçılmaması tavsiye edilmektedir.

Egzersiz

Hazımsızlık genelde yanlış beslenme ve hareketsiz kalan obezite sorunu olan kişilerde yaygın olarak görülür. Bundan dolayı hazımsızlık sorunu yaşadığınız andan itibaren yaşam şeklinizi radikal şekilde değiştirmeniz gerekmektedir. Mümkün olduğunca daha fazla hareket ederek sindirim sisteminin de hareketlenmesini sağlamalısınız.

Rezene Tohumları

Rezene tohumu, bulantıyı alır ve sindirim sistemini geliştirir. Rezene tohumları, hazımsızlık tedavisi için mükemmel bir ilaçtır. Aktardan alacağınız rezene tohumlarını ezin ve toz haline getirin. Bu tozu, kaynamış bir bardak su içerisine dökün ve karıştırın. Karışım ılınınca bu karşımı için ve hazımsızlıktan kurtulun.

Toz Kimyon

Bir bardak su içerisine bir çay kaşığı toz kimyonu ekleyip, karıştırın. Hazımsızlığı rahatlatmak için bu karışım mükemmeldir

Kişniş

Bir bardak ayran ile kişniş tohumlarını karıştırın. Hazımsızlığı rahatlatmak için bu karışımı tüketin. Hatta kavrulmuş kişniş tohumu, zencefil ve karanfili bir macun kıvamına getirerek, tüketebilirsiniz.

Kabartma Tozu

Barındırdığı asitler ile midedeki ağırlığı alır ve hazımsızlığı tedavi eder. Yarım bardak su ile bir çay kaşığı kabartma tozunu karıştırıp için.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi tüm mide ve bağırsak rahatsızlıklarında etkisi kanıtlanmış bir besindir. Sindirimi kolaylaştırır ve içeriğindeki asit sayesinde mide asidini dengelemeye yardımcı olur. Hazımsızlık durumunda bir su bardağı suya, bir yemek kaşığı sirke ve bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon katın ve için. Kronik hazımsızlık yaşıyorsanız bunu yemeklerden 10 dakika önce uygulayın.

Hazımsızlık ve Şişkinliği Önlemek için Öneriler



Yavaş yavaş ve kesintiye uğratmadan yiyin

Gazlı içeceklerden uzak durun.

Sindirim sisteminizin hangi sebzelere karşı hassas olduğunu belirleyin.

Laktoz duyarlılığınız olup olmadığını öğrenin.

Yağ oranı yüksek gıdalardan ve yemeklerden kaçının.

Kaynak: AjansHaber