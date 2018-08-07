Hazar Denizi zirvesi Kazakistan Aktav kentinde yapılacak

Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirleneceği Hazar Denizi Zirvesi, Kazakistan'ın Aktav kentinde 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Hazar Denizi’ne kıyısı olan İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın devlet başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan Hazar Denizi Zirvesi, 11 Ağustos’ta Kazakistan’ın Aktav kentinde gerçekleştirilecek.

Zirvede başta Hazar Denizi’nin hukuki statüsünün belirlenmesi olmak üzere ekonomi, ulaşım, çevre ve güvenlik alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

HAZAR ÜLKELERİNİN 20 YILLIK SORUNU



Hazar Denizi’nin hukuki statüsü konusunda 20 yıldan uzun bir süredir mutabakata varılamamış, söz konusu anlaşmanın taslağı 2017 yılının Aralık ayında Moskova’da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda imzalanmıştı.





Kaynak: Ajanslar