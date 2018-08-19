Son Dakika!
19 Ağustos 2018 11:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2018 11:00

Hayvan pazarında kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da hayvan pazarında, satıcılar arasında yer kavgası çıktı. Bu kavgada 14 kişi yaralandı.

Hayvan pazarında kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var

Yenice Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarında, sabah saatlerinde isimleri öğrenilemeyen hayvan satıcısı iki grup arasında yer nedeniyle tartışma çıktı.

TAŞ VE BIÇAK KULLANILDI

 Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için pazar yerinde güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: hayvan pazarışanlıurfa


0Yorum Yap