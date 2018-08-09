Hayri İnönü'nün koruması Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması olan Mehmet Ali Başkale, Başkan Erdoğan'a ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

TWITTER ÜZERİNDEN PAYLAŞMIŞTI

Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile koruması tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını kabul etti. Hayri İnönü Twitter'da yayınladığı açıklama ile korumasının çirkin sözlerini kınadığını açıkladı.



Şişli Belediye Başkanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur"

Öte yandan Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Hayri İnönü'nün sosyal medya mesajında bu yönde bir ifade bulunmamasına karşın, söz konusu şahsın belediye ile ilişiğinin kesilerek, iş akdinin feshedildiği duyuruldu.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Hayri İnönü imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Söz konusu personelimizin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiğini sabah saatlerinde tespit etmiş bulunmaktayız. Olayı tespit ettikten sonra saat 09.14 itibariyle işine son verilmiştir. Twiitter üzerinden de 11.52’de eleştiri ile hakaretin birbirine karıştırılmasını kabul etmiyeceğimi bildirdim"

Kaynak: Ajanslar