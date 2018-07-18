Hayri Dev kimdir? Kaç yaşında, nereli ve neden öldü?

Türküleriyle birçok insan tarafından tanınan kişinin vefatının ardından Hayri Dev kimdir sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Hayri Dev kaç yaşında, nereli ve neden öldü sorularının cevabı Ajanshaber.com'da.

Üç telli cura ustası Hayri Dev ile ilgili gelen haberler sevenlerini üzdü. Hayri Dev 85 yaşında hayatını kaybetti. Birçok insan ünlü sanatçıyla ilgili internette Hayri Dev kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Hayri Dev Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilmişti. Gelen ani ölüm haberi sevenlerini üzdü. İnsanlar şimdi internette Hayri Dev nereli, kaç yaşında, neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ünlü sanatçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

HAYRİ DEV KİMDİR?

UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen Hayri Dev 85 yaşında hayatını kaybetti. İnsanlar üzücü haberin ardından internette Hayri Dev kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hayri Dev, 1933 yılında Çameli ilçesinin Gökçeyaka köyünde doğdu. Yoksul dağ köyünde bir süre çobanlık yaptı. Okula hiç gitmeyen Hayri Dev, okuma- yazmayı okula giden bir arkadaşından öğrendi. Cura denilen 3 telli çalgıyı öğrenip, söylemeye çocukluk yıllarda başladı. Masıt Kırığı denilen dokuz sekizlik mahalli ezgileri çalan ve söyleyen bir usta oldu. 2’si erkek, 3’ü kız 5 çocuğu olan Hayri Dev, ailesinden habersiz elindeki üç telli sazı ve çam düdüğünü hiç bırakmadı. Evlere gidip yarenlik yaptı, düğünlerde insanları eğlendirdi. Ormanda, dağlarda çobanlar için çaldı, söyledi.



HAYATI BELGESEL OLDU

1992 yılında hayatını değiştirecek bir olay oldu. Fransız Jerome Cler, İspanya’da duyduğu bir bağlama sesinin büyüsüne kapılarak Türkiye’ye geldi. 1500 metre yükseklikteki Çameli ve Fethiye dağlarında uzunca bir süre bu sesin kaynağını bulmaya çalışırken, yörenin kültürü hakkında 350 sayfalık bir tez hazırladı. Sorbonne Üniversitesi’nin Etimoloji Bölümü’nden doçentlik alması da bu tezle oldu. Cler, Türkiye’ye geldi ve Hayri Dev’i buldu. Dinlediği ses, Dev’in elindeki üç telli saza aitti. Daha sonra 15 kişilik bir Fransız ekibi tekrar köye geldi. Dev’in hayatı ‘Ormanlar Arkası’ adlı belgesel filmle anlatıldı. Fransız müzikologlar 3 defa ülkelerine konser verdirtmek üzere çağırdılar. Hatta bir Fransız her yıl Dev’den ders almak üzere, Çameli’ne kadar geldi, belgesel çekimler yaptı. Çameli Halk Eğitimi Merkezi’nin oluşturduğu 10 kişilik grup içinde üçtelli cura ve çam düdüğü çaldı. 2004’de Ankara’da, 2005’de İstanbul’da Kültür Bakanlığı’nın yaptığı Halk Oyunları şölenlerine, 2007 İzmir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetlisi olarak bu grubu içinde bulundu. Çameli’de düzenlenen festivallerde yerel sanatçı olarak konserler verdi. Hayri Dev bir süre Denizli Belediyesi Konservatuar hocalarına yaptığı müzik hakkında dersler verdi. Bir süre Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda üniversite öğrencilerine de ders veren Dev’e, yöre halkı “Koca Usta” ismini verdi

Kaynak: AjansHaber