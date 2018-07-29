Haydarpaşa Garı'nda rayların altından tarih çıktı

İstanbul tarihi Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında peronların olduğu kısımda ve rayların altında yapılan arkeolojik kazılarda Bizans dönemine ait kalıntılar çıktı.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nda, Haydarpaşa Köprüsü'nün yıkılmasının ardından başlayan arkeolojik kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor.

BİZANS DÖNEMİNE AİT KALINTILAR

Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nce yürütülüyor.

Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ederken, kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi.

300 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİNDE TARİHİ KALINTILAR

Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan tren yolculuklarının simgesi ve filmlere konu olan, 1908'den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı'nda geri sayım başladı.

Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Garın yıl sonuna doğru yeniden eski görkemli günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

İKİ ETAP HALİNDE

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları iki etap hâlinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor.

TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi.

Çalışmaların sonunda garın onaylı projeye uygun olarak aslına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Ajanslar