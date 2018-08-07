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07 Ağustos 2018 09:41 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 11:26

Haydar Baş'ın yurt dışına çıkması yasaklandı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Ortağının mal varlığına el koyduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu ve yurt dışına çıkışına da yasak getirildi.

Haydar Baş'ın yurt dışına çıkması yasaklandı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Hakkında "Nitelikli yağma ve açıığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI

Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi.

AVUKATI HAKKINDA DA TEDBİR KARARI

Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.

İSTENEN HAPİS CEZASI

Haydar Baş hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


Kaynak: Ajanslar

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