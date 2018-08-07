Haydar Baş'ın yurt dışına çıkması yasaklandı
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Ortağının mal varlığına el koyduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu ve yurt dışına çıkışına da yasak getirildi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.
Hakkında "Nitelikli yağma ve açıığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı.
YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI
Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi.
AVUKATI HAKKINDA DA TEDBİR KARARI
Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.
İSTENEN HAPİS CEZASI
Haydar Baş hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kaynak: Ajanslar