Havayolu yolcu sayısı arttı: 7 ayda 120 milyonu aştı

Türkiye genelinde yılın 7 ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 120 milyon 402 bin 370'e yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DIŞ HATLARDA SAYI ARTTI



Buna göre, temmuzda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 3,8 azalışla 84 bin 799, dış hatlarda yüzde 10,8 artışla 75 bin 92 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği yüzde 12,8 artarak 45 bin 322'ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 4,7 artışla 205 bin 213'ü buldu.





Temmuz ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 0,7 düşerek 10 milyon 747 bin 444, dış hat yolcu trafiği yüzde 13,7 artışla 11 milyon 910 bin 452 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 22 milyon 688 bin 992 olarak gerçekleşti.

YÜK TRAFİĞİ ARTTI

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği temmuz ayı itibarıyla yüzde 5,2 artışla 388 bin 322 tonu buldu.



Ocak-temmuz döneminde ise Türkiye geneli havalimanlarında toplam uçak trafiği yüzde 8,3 artışla 1 milyon 156 bin 161'e ulaştı. Yılın 7 ayında direkt transit dahil havayolu yolcu trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 120 milyon 402 bin 370 oldu. Yük trafiği ise yüzde 11,8 artışla 2 milyon 126 bin 724 ton olarak kaydedildi.

ARTIŞA EN FAZLA KATKI İSTANBUL'DAN



Temmuzda yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları sağladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 3 artışla 4 milyon 588 bin 308 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6 artışla 2 milyon 145 bin 615, dış hatta yüzde 14 artışla 1 milyon 165 bin 79 olmak üzere, toplamda yüzde 9 artışla 3 milyon 310 bin 694 olarak gerçekleşti.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarına bakıldığında, Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan havalimanlarının temmuz ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısındaki artış dikkati çekti. Bu dönemde, geçen yılın aynı ayına göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanında yüzde 20 artışla 424 bin 875, Gazipaşa Alanya Havalimanında yüzde 98 artışla 118 bin 948, Antalya Havalimanında yüzde 22 artışla 4 milyon 129 bin 882, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında yüzde 59 artışla 318 bin 894 ve Dalaman Havalimanında yüzde 21 artışla 542 bin 295 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti.

Kaynak: Ajanslar