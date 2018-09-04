Havaya ateş açan Spor İl Müdürü açığa alındı!

Şanlıurfa'da bir organizasyonda silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş açığa alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş’ün Şanlıurfa’da sanatçı Onur Şan’ın şarkı söylediği bir gecede havaya ateş ettiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardın soruşturma başlattı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma tamamlanana kadar Keşküş’ün açığa alındığı öğrenildi. Keşküş hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığının da idari soruşturma başlattığı belirtildi.

Olayın Eyyübiye ilçesine bağlı bir bağ evinde yaşandığı ve silahın ise kurusıkı olduğu belirtildi.

Kaynak: Ajanslar