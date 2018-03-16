Hava sıcaklığı giderek artacak mı? Hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcak bir hafta sonu ve yağmur var.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, doğusunun ise zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bugün sıcaklığın 15 derece olacağı İstanbul'da, cumartesi günü termometreler 20 dereceyi gösterecek. Pazar 18 derece ve pazartesi 14 derece ile yağmurlu görünen hava durumu, salı günü 18 derece olacak.