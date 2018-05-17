Hava Kuvvetleri'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı

Hava Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında yüksek rütbeli askerlerinde bulunduğu 101 kişi hakkında Ankara ve 21 ilde gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 1'i tuğgeneral, 5'i albay toplam 101 subay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bu sabah saatlerinden itibaren gözaltı işlemlerine başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle :



"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78' i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 TUĞGENERAL,5 ALBAY, 2 YARBAY, 4 BİNBAŞI, 25 YÜZBAŞI, 54 ÜSTEĞMEN olmak üzere TOPLAM 101 şüpheli hakkında 17.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 21 ilde devam etmektedir.

Kaynak: Ajanslar