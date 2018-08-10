Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 16’sı üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ’nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 16’sı üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 5 ilde devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar