Hava harekatıyla 12 hedef imha edildi!
''Kuzey Irak'ta 12 hedef imha edilmiştir''
TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında sığınak,barınak ve silah mevzil olarak kullanılan 12 hedef imha edilmiştir'
Kaynak: Gündem
TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında sığınak,barınak ve silah mevzil olarak kullanılan 12 hedef imha edilmiştir'
Kaynak: Gündem
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