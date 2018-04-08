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08 Nisan 2018 10:18 | Son Güncelleme: 08 Nisan 2018 11:25

Hava harekatıyla 12 hedef imha edildi!

''Kuzey Irak'ta 12 hedef imha edilmiştir''

Hava harekatıyla 12 hedef imha edildi!

TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında sığınak,barınak ve silah mevzil olarak kullanılan 12 hedef imha edilmiştir'


Kaynak: Gündem

Etiketler: Kuzey Irak


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