Hava harekatıyla 12 hedef imha edildi!

''Kuzey Irak'ta 12 hedef imha edilmiştir''

TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında sığınak,barınak ve silah mevzil olarak kullanılan 12 hedef imha edilmiştir'

Kaynak: Gündem