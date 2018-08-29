Hatay'da vatandaşları rehin alan teröristler öldürüldü!

Hatay'da dün erzak için 5 vatandaşı rehin alan ve bugün serbest bırakan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, dün Hatay Payas’ta 5 kişiyi rehin alan ve bugün serbest bırakan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“28 Ağustos 2018 Tarihinde Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Kaynak: Ajanslar