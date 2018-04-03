Hatay'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayladağı-Samandağ karayolunda seyreden Suriye uyruklu Eset Metiş kontrolündeki 31 MD 590 plakalı otomobil, Ağrımaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR TEDAVİDE

Olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü Metiş ile yanındaki ismi henüz belirlenemeyen Suriyeli 4 kişiyi araçtan çıkarttı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar