Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

İlçeye bağlı Küllü Yaylası eski çalılık mevkisindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için söndürme ekipleri çaba sarf ediyor.

İlçeye bağlı Küllü Yaylası eski çalılık mevkisindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için söndürme ekipleri çaba sarf ediyor.

Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz, 4 dozer, bir greyder, 10 su tankı, 5 teknik eleman ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

YOĞUN ÇABA SARF EDİLDİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Alandaki yangını çevrelediklerini ve şu an için yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, yangını kısa sürede kontrol altına alıp soğutma faaliyetlerine geçeceklerini vurguladı.

Kaynak: Ajanslar