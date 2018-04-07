Hatay'da başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü

Hatay'da İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay, çalıştığı inşaatta başına tuğla düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen olayda, İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay'ın başına, inşaatta bulunduğu sırada üst kattan tuğla düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Günay, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Günay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.















Kaynak: Ajanslar