Son Dakika!
07 Nisan 2018 19:28 | Son Güncelleme: 07 Nisan 2018 19:31

Hatay'da başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü

Hatay'da İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay, çalıştığı inşaatta başına tuğla düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Hatay'da başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü

Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen olayda, İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay'ın başına, inşaatta bulunduğu sırada üst kattan tuğla düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Günay, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, daha sonra  özel bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Günay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü



Başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü

Başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Hatay


0Yorum Yap