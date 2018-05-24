Tahkim Kurulu, Arda Turan kararını açıkladı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 16 maç men cezası verdiği Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın cezasını 10 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:



- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarakdüzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor maçının sonunda yardımcı hakeme fiili müdahalede bulunan Arda Turan doğrudan kırmızı kart görmüştü. Tecrübeli futbolcunun soyunma odası koridorlarında orta hakem ve yardımcılarına tehdit ve hakaret ettiği raporlarda ortaya çıkmıştı. PFDK ise Arda Turan'a 16 maç ceza vermişti.

Kaynak: Ajanslar